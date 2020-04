Segnalato il primo caso di contagio da Covid-19 a Monterosso Grana

L'Amministrazione comunale di Monterosso Grana ha ricevuto la segnalazione dall’ufficio di Protezione civile della provincia di Cuneo circa il primo caso di positività al Coronavirus, che attualmente si trova in ricovero ospedaliero.

"Siamo in contatto con la famiglia - spiega il sindaco Mauro Martini - per portare la nostra vicinanza e solidarietà a nome di tutta la comunità.

Con l'occasione ringrazio la popolazione per come sta affrontando questo difficile momento e per la comprensione e pazienza.

Chiedo ai miei concittadini di non abbassare il livello di guardia e di continuare ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del nostro Governo.

Stare a casa è la cosa più importante che possiamo fare per uscire al più presto da questa emergenza.

Ringrazio di cuore tutte le persone che sono in prima linea, medici, infermieri, operatori sanitari, amministratori, dipendenti pubblici e tutti coloro che continuano a svolgere servizi fondamentali; per ultimi, ma non meno importanti, gli insegnanti, in particolare della Scuola di Valle, per il modo in cui stanno portando avanti il loro lavoro e per essere vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, grazie.

Le misure di contenimento del Covid-19 sono in atto su tutto il territorio nazionale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri e sono confermate fino al 13 aprile 2020.

Per le emergenze il riferimento è il Coi, Centro operativo intercomunale, che risponde al numero 0171.617731".