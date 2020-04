Trasferiti all'ospedale di Saluzzo due pazienti dell'Hospice di Busca, positivi al Coronavirus. Si valuta la chiusura dell'intero reparto

Sono stati trasferiti all'ospedale di Saluzzo, nella mattinata di oggi 3 aprile, due dei quattro pazienti - il totale dei ricoverati - dell’Hospice di Busca. Il reparto sarà probabilmente chiuso già la prossima settimana.

I pazienti sono infatti risultati tutti positivi al coronavirus, così come buona parte del personale sanitario del reparto.

Nel resto della struttura, separata dall'area destinata all'Hospice, non si sono registrati casi, come conferma il sindaco Marco Gallo, che evidenzia come la residenza per anziani dell'Ospedale Civile di Busca, dove sono presenti circa 50 ospiti, al momento non abbia casi di positività.

"Funziona tutto in modo regolare anche presso la casa di riposo del paese, che si trova nella zona dell'ospedale. Per ora nessuno dei circa 40 ospiti è risultato positivo. L'Hospice è separato da queste due strutture per anziani e il contagio è stato pertanto circoscritto", evidenzia.

Ieri proprio il primo cittadino aveva annunciato un nuovo caso di positività in paese, che porta a 8 il numero di casi totali registrati. Rimane fermo a 29 il numero di buschesi in isolamento domiciliare.

Sono invece 24 i pazienti che hanno concluso in queste settimane in modo favorevole il periodo d’isolamento.