Un viaggio per immagini e parole tra le realtà solidali del Pinerolese (VIDEO)

L’idea parte proprio da Murgioni e ha spinto i due a contattare enti in prima fila contro il disagio economico e la malattia in questo periodo di emergenza. Il progetto fotografico si è aperto anche ai video e il primo è stato girato a “Il Posto giusto” in via Lequio 36, dove, fino a prima dell’emergenza sanitaria, veniva dato pranzo alle persone in difficoltà, sotto la gestione della Caritas diocesana. Oggi quel pranzo è diventato un sacchetto consegnato attraverso a una grata, per mantenere la distanza tra le persone.