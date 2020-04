Una candela alla finestra, un minuto di silenzio e poi un applauso: così Bra ricorderà il dottor Musafiri

C'è ancora sgomento a Bra per la morte di Dominique Musafiri, medico di famiglia stroncato dal Coronavirus.

"Ci mancherà la sua professionalità e la sua umanità", ha detto il sindaco di Bra, Gianni Fogliato.

Chi lo ha conosciuto, lo ricorda come una persona gioviale, sempre sorridente e disponibile con i suoi pazienti.

Il prezzo che stanno pagando i medici in tutta Italia è altissimo, compresi i medici di famiglia, dimostrando quanto il loro ruolo rappresenti davvero quello più prossimo ai cittadini.

E proprio i cittadini braidesi sono invitati a ricordare il dottor Musafiri con un'iniziativa che sta rimbalzando in queste ore sui social.

Sembra infatti che in questi giorni di quarantena sia ancora più forte la voglia di far parte di un'unica grande famiglia e di farsi sentire.

Dove? Ognuno a casa propria ovviamente. Per partecipare a questo ringraziamento collettivo basterà affacciarsi alla finestra stasera (venerdì 3 aprile), alle ore 21, accendere una candela, fare un minuto di silenzio e poi lanciare un forte applauso. Un piccolo gesto per un grande uomo e per unire, simbolicamente, le nostre mani.