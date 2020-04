Dieci contagiati con tre persone in ospedale: da Vezza l’allarme del sindaco Carla Bonino

Ogni giorno che passa Vezza deve fare i conti con l'aumento di casi di contagio da Coronavirus. Ad aggiornare la situazione in termini di numeri degli infetti dal virus presenti in paese è il sindaco, Carla Bonino che – dopo il suo ultimo videomessaggio alla popolazione (nella serata di ieri) – questa mattina al nostro giornale ha spiegato che "in questo momento abbiamo 10 persone positive, di cui tre ricoverate in ospedale (2 ad Alba e una a Cuneo) e 7 che si trovano in isolamento fiduciario presso le loro abitazioni. Inoltre dall'autorità sanitaria attendiamo il risultato ufficiale di altri 3 tamponi effettuati in questi ultimi giorni, mentre abbiamo altre 27 vezzesi a casa in quarantena".



"La difficoltà più grande per noi è quella di circoscrivere esattamente la rete di contatti delle persone risultate positive al virus, per poter limitare al massimo i contatti e i rischi di nuovi contagi. Stiamo predisponendo una mascherina a famiglia per un uso esclusivo nei casi estremi. Abbiamo già inasprito i controlli in collaborazione con le forze dell'ordine per porre fine alle uscite ingiustificate che continuiamo a registrare in paese".





"Purtroppo – spiegava solo ieri il primo cittadino – ancora questa sera abbiamo trovato persone a passeggio, e che mi hanno chiesto il perché non potevano andarci. Persone che dovrebbero sapere benissimo l’importanza del portare la mascherina, ma non ce l'avevano, e questo mi dà un certo sconforto, perché io ho cercato di essere precisa, ho cercato di dare le informazioni che ho potuto dare nel limite della privacy, ma forse questo non è bastato. Allora da domani (oggi, ndr) partiranno veramente le sanzioni (…). Lo faremo con ogni mezzo, ci rimetteremo a segnare le targhe a segnare i nomi di chi secondo noi non dovrebbe essere in giro, e poi ci penserà qualcuno a fare queste sanzioni. E’ un discorso brutto da fare, ma questo serve per tutelare noi tutti. Chi va fuori senza motivo, chi continua anche a buttare i fazzoletti che ha usato, non ha rispetto per nessuno. Non ha rispetto per sé stesso. Non ha rispetto per i cittadini e soprattutto non ha rispetto per chi, in questo momento, sta lavorando dando tutto quello che può per combattere questo virus".