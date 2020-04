Castello di Govone: approvato il bilancio consuntivo e nuovo consiglio direttivo

In data 5 marzo 2020 è stato approvato il bilancio consuntivo ed eletto il nuovo consiglio direttivo dell'associazione costituito da Luca Malvicino, Annamaria Omedè, Fabio Gonella, Bruno Pepino e Renata Ceste, confermando Luca Malvicino come presidente per i prossimi 5 anni. Il bilancio approvato è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito internet del Castello Reale di Govone.

Il presidente Luca Malvicino rivolge un sentito ringraziamento a Barbara Pereno che negli ultimi cinque anni ha fatto parte del consiglio direttivo, mettendo a disposizione le sue competenze e la sua professionalità per far crescere il castello.

Uno spiraglio di buone notizie in un inizio anno segnato da forti preoccupazioni, legate al contenimento del contagio da Covid19.

L’associazione Govone Residenza Sabauda si unisce a gran voce all’accorato appello delle istituzioni di rimanere a casa e rispettare il distanziamento sociale a tutela della salute di tutti. A tal proposito si impegna ancora più attivamente nella promozione delle attività del Castello attraverso il web e i canali digitali.

Il Castello Reale di Govone diventa così uno degli ambasciatori del mondo dell’arte e della cultura per la campagna IO RESTO A CASA sui canali social Instagram e Facebook, partecipando alle iniziative - LA CULTURA NON SI FERMA - del Mibact (il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e del circuito delle Residenze Reali Sabaude, di cui è parte integrante e patrimonio dell’umanità UNESCO, dal 1997.

Per alleviare le giornate dei govonesi e di tutti gli estimatori e appassionati, il Castello apre anche un canale YouTube che si popolerà nei prossimi giorni di video tematici, ricchi di storia e particolari interessanti, a partire dalle foto storiche, rarissime e preziose. The Telling Castle (Il Castello che narra), l’hashtag che lo identifica sui social, avrà ancora più voce grazie al racconti in prima persona del direttore, Luca Malvicino.