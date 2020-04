Commozione a Saluzzo per la morte dell’autista Bus Company Umberto Pelazza

Commozione a Saluzzo per la morte di Umberto Pelazza, autista della Bus Company, morto per un male incurabile all’età dì 45 anni all’ospedale di Cuneo.

Lavorava per la società di trasporto pubblico dal 1998. “E’ stato un mio collega per 12 anni – ricorda Luciano Barattero - lo considero un po’ allievo per quanto riguardo i viaggi turismo. Era solare, sempre allegro, sempre con la battuta giusta, mai pettegolo e soprattutto sempre professionale, amato dai giovani studenti come dagli adulti".

Negli ultimi 2 anni lavorava anche per la società Flixbus nell’ambito dei viaggi low cost.

Lascia i genitori e i fratelli.

I funerali con la benedizione si svolgeranno in forma privata per le disposizioni anti Covid-19.