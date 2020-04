Social media management tools: Postpickr la soluzione 100% italiana al social media marketing

Postpickr, la soluzione italiana al social media management.

Se si gestiscono contemporaneamente pubblicazioni di contenuti su più social media diversi e si è dunque dediti ad attività di social media management ci si può ritrovare nella scomoda situazione di dover intercambiare continuamente tra questi. Il pericolo di sbagliare, confondersi o non riuscire a livello pratico a correre dietro tutti i social contemporaneamente è concreto.

C'è un modo per porre rimedio a questo?

Esistono dei tool che permettono la gestione e la pubblicazione di contenuti in maniera univoca e ordinata, da un unico applicativo sarà possibile accedere alla gestione, la modifica e all'organizzazione di contenuti destinati alla pubblicazione su qualsiasi piattaforma social. Questo è PostPickr un'app tutta italiana.

Come nasce PostPickr

PostPickr è un tool di gestione per canali social che nasce nel 2014, sviluppato a partire dall'idea di Antonello Fratepietro e l'aiuto dei suoi collaboratori Maurizio Lotito e Maria Miracapillo.

Inizialmente si trattava di un semplice algoritmo, che con una certa frequenza prelevava dalla playlist "preferiti" di youtube link ai video che poi pubblicava autonomamente sulle piattaforme social, in particolare su Facebook.

L'idea si è poi sviluppata ed è diventato quello che oggi è PostPickr opinioni a parte, un tool totalmente italiano che con semplicità raccoglie tutti i contenuti e permette di condividerli sul social che si desidera.

La popolarità di PostPickr è cresciuta rapidamente, arrivando nel giro di 6 mesi dal lancio del prototipo a ben 5000 iscritti.

Per chi e come è pensato Postpickr ?

PostPickr è un'app indirizzata ad una vasta gamma di utenza. Aziende o liberi professionisti che intendono gestire i loro profili social o Editori, Blogger e WebStar.

Chiunque necessiti di organizzare e lavorare più velocemente con più profili social in contemporanea può trarre vantaggio dall'utilizzo di questo tool. In particolare l'obiettivo che si propone PostPickr è quello di facilitare e di velocizzare la gestione di molteplici canali social, il tutto da una sola applicazione attraverso un'interfaccia semplice che permette anche ai meno avvezzi alla tecnologia di interpretarla e di districarsi con facilità.

Cos'è PostPickr e come funziona

PostPickr è un tool che consente la gestione di uno o più social contemporaneamente e facilmente ed è pensato per chi lavora con i social network e ha bisogno di pubblicare molti contenuti su più piattaforme. Con questo software per il social media marketing si può gestire tutti i post ed organizzarli per poi pubblicarli su qualsiasi social network direttamente dall'app.

In questo modo si riduce il carico di lavoro dell'utente e si risparmia fino al 70% del tempo.

PostPickr: le funzioni nello specifico

Le funzioni che mette a disposizione PostPickr per la gestione dei contenuti social media sono svariate. Si va dall'organizzazione del contenuto in apposite raccolte per facilitare il controllo e la ricerca a sistemi di filtraggio che permettono di visualizzare contenuti solo in base a criteri selezionati.

Sono questi gli elementi che consentono la gestione più ordinata dei contenuti su cui si basa PostPickr.

Andiamo a vedere nello specifico le funzioni relative alla gestione del contenuto:

Si può inserire all'interno del proprio testo svariate emoji grazie all'emoji picker integrato nell'applicazione in modo da arricchirlo.

Si possono allegare foto e addirittura modificarle grazie alla funzione specifica integrata nell' applicazione, si potranno inoltre raccogliere in gallerie.

È possibile programmare la pubblicazione di contenuti video su svariate piattaforme social, come Facebook, Youtube, instagram, direttamente dal computer o dopo averli salvati su un sistema cloud, come Google Drive.

Si possono creare e gestire album su Facebook o Pinterest.

Si può pianificare la pubblicazione di un contenuto oppure ripetere la pubblicazione più volte.

Si può valutare e controllare le interazioni con i contenuti direttamente dall'app.

Si può valutare l'andamento dell'audience.

È disponibile in una versione mobile.

Come vengono gestiti i post sui vari social media in PostPickr

I contenuti pubblicati vengono archiviati in una sezione apposita, qui è possibile riorganizzarli o modificarli a piacimento. È inoltre possibile cercare automaticamente tra i post un contenuto specifico attraverso la funzione di ricerca integrata. Cliccando su contenuti e poi selezionando Post verrà visualizzato un elenco ordinato secondo ordine cronologico contenente tutti i post pubblicati.

Da qui avremo a disposizione diverse opzioni da selezionare come:



Filtrare: Postpickr mette a disposizione dell'utente una moltitudine di filtri che possono essere combinati tra loro per eseguire una ricerca incrociata, in questo modo saranno visualizzati solo i post con le caratteristiche in interesse, sarà così facile trovare velocemente il contenuto su cui bisogna lavorare.



Informazioni post: questa opzione permette di visualizzare tutte le informazioni relative al post e all'account social dal quale è stato pubblicato. Altre informazioni che vengono visualizzate sono ad esempio la data di pubblicazione del contenuto o se questo è stato modificato dopo la sua pubblicazione. Le informazioni relative al profilo social dal quale sono stati pubblicati i post selezionati comprendono nome e immagine di profilo dell'account, è possibile alla visualizzazione cliccare su queste ultime per ottenere il filtraggio di tutti i contenuti pubblicati dallo stesso profilo.



Modificare contenuti: cliccando su un contenuto si accede al menu di modifica di quest'ultimo dove modificare vari campi. Questi però variano a seconda della tipologia di contenuto che stiamo modificando. Un'altra funzione disponibile in questa pagina è quella di gestire l'approvazione del contenuto (per quelli per cui è possibile farlo). Si potrà infatti sia dare l'approvazione che revocarla.





Interazione con la community di Postpickr

L'interazione con la community è importante per chiunque gestisca un profilo social. Questo è il modo principale per tenerlo vivo e aumentare l'engagement di chi ne fa parte.

In PostPickr sono disponibili tutta una serie di funzioni atte a facilitare anche questo aspetto. Il tool consente di visualizzare i commenti ai post su qualsiasi piattaforma e di interagire, rispondendo, mettendo like o tag.

Sarà possibile valutare l'audience e l'interazione con i post che si pubblicano. Avremo così un'idea generale dell'andamento e più informazioni per gestire la propria strategia social in modo appropriato. PostPickr permette di controllare i dati in maniera organizzata ed efficiente raccogliendoli da qualsiasi piattaforma dando così l'opportunità di confrontarli e valutarli più facilmente.

Sono disponibili nell'applicazione due modalità di visualizzazione per le analytics:

Per social topic: in questa modalità verranno visualizzate le performance complessive di ogni topic secondo le principali metriche. Per canale social: con questa modalità otterremo informazioni come utenti, interazioni, follow o unfollow per ogni canale oppure, alternativamente, potremo visualizzare dati come il numero di click, like, commenti o condivisioni in base ai post singoli.

Gestione del calendario delle pubblicazioni

Oltre a queste funzioni PostPickr permette di gestire e organizzare la pubblicazione dei propri contenuti fino ad un mese. Potremo decidere il giorno e l'ora di pubblicazione e su quale piattaforma quel contenuto deve essere rilasciato.

Una volta settato il proprio calendario di pubblicazione quando la data prefissata giungerà PostPickr pubblicherà automaticamente i contenuti, in caso di errore il tool consente di modificare tutte le impostazioni precedentemente inserite e eventualmente di rettificare.

PostPickr è gratuito ?

Postpickr segue una filosofia freemium. Questa consente l'accesso ad un certo numero di funzioni e alla gestione di un certo numero di social in maniera totalmente gratuita. In seguito, se necessario, pagando un abbonamento otterremo la versione che comprende lo sblocco di tutte le funzioni del tool. Nella versione gratuita di Postpickr avremo subito accesso alla gestione di 3 canali social.

Esistono sconti o coupon per Postpickr ?

Certamente e tra i più convenienti non possiamo non citare il codice coupon postpickr SC30WMT-1 che dà diritto ad un incredibile 30% di sconto immediato sugli abbonamenti annuali.

Quali sono le versioni di PostPickr ?

PostPickr mette a disposizione una serie di abbonamenti che consentono di ottenere diversi vantaggi a seconda del livello dell'abbonamento che si è sottoscritto. Sarà tuttavia possibile inizialmente sfruttare un periodo gratuito della durata di 30 giorni.



Con la versione "Professional" di PostPickr al prezzo di 9 euro avremo la possibilità di gestire 12 social aggiungendo 1 membro al team.



La versione “Business” costa 49 euro, con questa versione si potrà utilizzare fino a 40 canali social e aggiungere fino a 4 membri nel team.



La versione "Advanced" costa invece 99 euro. Questa versione consente la gestione fino ad 80 canali social e la possibilità di avere un team composto da 9 persone.



Versione "Agency": l'ultima versione, la più completa. Questa versione infatti consente la gestione di ben 150 canali social con un team che può arrivare a ben 18 persone.

Supporto dallo staff

Lo staff dietro questo tool riesce a fornire supporto ai numerosi utenti di PostPickr.

Se si è utenti della versione gratuita avremo accesso alla possibilità di comunicare con l'assistenza solo tramite email, chi invece sfrutta una delle versioni a pagamento può usufruire di supporto grazie ad un sistema di ticketing certificato all'interno del tool stesso.

Chi invece usufruisce delle versioni dell'abbonamento più avanzate, "advanced" e "agency" verrà supportato attraverso videochiamate o telefonate con lo staff di PostPickr per un confronto diretto.

Conclusioni

Per un' agenzia, un e-commerce, un'azienda o un social media manager che necessitano di gestire una moltitudine di account social su più piattaforme in contemporanea questo tool risulta essere un buon mezzo per tenere tutto sotto controllo in modo veloce ed ordinato grazie alle efficienti funzioni di organizzazione e filtraggio dei contenuti e alla possibilità di programmare il rilascio delle pubblicazioni.

Il tool permette inoltre di ottenere tutte le analitycs da ogni canale che si gestisce organizzate secondo vari criteri scelti dall'utente in modo tale da poter valutare comodamente l'andamento del canale.

Questo tool si rivela essere innovativo, non solo grazie alle gestione avanzata consentita dalle varie funzioni dell'applicazione, ma anche grazie alla dedizione degli sviluppatori che riescono a conferire all'utenza un supporto costante e mirato.