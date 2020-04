Consiglio Comunale di Fossano: il resoconto punto per punto

Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 3 aprile 2020 la prima storica seduta del Consiglio Comunale in Videoconferenza, consiglio comunale che era in programma già a inizio marzo ma era stato rinviato a causa dell'emergenza COVID-19 dando così il tempo all'Amministrazione di organizzare, tramite ufficio CED, il .

Dalla sala rossa del Municipio di Fossano il segretario comunale Dott. Massimo Nardi e la presidente del Consiglio Comunale si sono collegati con i vari assessori e consiglieri mentre il sindaco Dario Tallone e il suo vice Giacomo Pellegrino erano collegati, a debita distanza, dall'ufficio del primo cittadino.

I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

SURROGA CONSIGLIERE TESTA

Il Consiglio Comunale ha preso atto delle dimissioni, per motivi personali, del consigliere e capogruppo del Gruppo Lega Adriano Testa che è stato sostituto da Gianfranco Berrone. Come capogruppo consiliare è stato designato il Consigliere Senatore Giorgio Maria Bergesio.

"Sono orgoglioso di entrare in questo consiglio, ringrazio il sindaco e il gruppo Lega, sarà un onore lavorare in questa assemblea per la città di Fossano".

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco Dario Tallone ha relazionato l'assemblea su quanto l'Amministrazione ha fatto fino ad oggi per combattere l'emergenza Coronavirus e quelle che saranno le misure economiche che la giunta metterà in atto per il rilancio economico delle attività produttive in città cercando sempre e comunque di mettere al primo posto le piccole e medie imprese cittadine.

TABELLA FINALE INTERVENTI

Fondo Emergenza Statale 128.000 Fondo Emergenza Comunale 300.000 Fondo TARI COSAP 110.000 Fondo Rilancio Economico 180.000 Raccolta Fondi ad oggi 50.000 TOTALE 768.000

EMERGENZA COVID-19: LA SITUAZIONE CONTAGI

18 i postivi di cui 4 in isolamento domiciliare, 12 ricoverati presso strutture ospedaliere e 1 deceduto. Fra questi 4 provengono dalle frazioni. 20 soggetti non positivi hanno terminato l'isolamento fiduciario mentre altri 57 al momento si trovano in isolamento in quanto hanno avuto un contatto con uno dei 18 positivi ma non presentano alcun sintomo.

EMERGENZA COVID-19: I RINGRAZIAMENTI E CONCLUSIONE DEL SINDACO

Tutti gli operatori sanitari del territorio e non/ Dott Brugaletta/ Dottor Zito, Asl / assessorato Regionale alla sanità /unità di crisi/ forze dell'ordine polizia municipale / carabinieri/ prefettura/ questura di cuneo/vicesindaco Pellegrino/ giunta/consiglieri comunali/imprenditori locali/ associazioni di categoria/ tutti i donatori privati ma anche tutti quei cittadini che hanno capito la gravità della situazione.

Protezione Civile, Auser, Croce Bianca, Carabinieri in congedo, Papa Golf,Alpini, Papa Giovanni e tutte le associazioni di volontariato attive sul territorio e non.

La nostra città, la nostra amata Fossano ha bisogno di loro, di donne e uomini che mettono davanti sempre gli interessi della collettività, non ha bisogno di polemiche fini a se stesse, stupide ed inutili che sono solamente una perdita di tempo in questo momento così difficile, Pertanto chi chiede coesione non può e non deve permettersi di polemizzare con l'amministrazione durante una pandemia e non merita nemmeno ulteriori commenti..

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Il consiglio ha poi preso atto della buona volontà dei gruppi consiliari di maggioranza e opposizione che, visto il delicato periodo, hanno deciso di rimandare le interrogazioni e le mozioni all'ordine del giorno.

ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

A relazione della Presidente del Consiglio

4 Esame della relazione dell’Osservatorio sul funzionamento del Regolamento “di cui all’art. 40 del Regolamento sul diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi";

5 Bilancio di Previsione 2019-2021 – Prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa n. 4 – Comunicazione di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;

6 Bilancio di Previsione 2019-2021 – Prelievo dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa n. 5 – Comunicazione di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000;

7 Bilancio di previsione 2020/2021/2022 - Variazione n. 1 per l'aggiornamento dei residui e delle previsioni di cassa dall'esercizio precedente - Comunicazione al Consiglio Comunale;

8 Commissioni Consiliari Permanenti – Modifiche

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

A relazione del Sindaco

9 Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano - Approvazione atti fondamentali APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

A relazione dell’Assessore Lamberti Angelo

10 Ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04/02/2020 "Variazione d’urgenza n. 2 al Bilancio di previsione 2020/2022"

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

11 Bilancio di previsione 2020/2022, variazione n. 3

APPROVAZIONE

VOTI CONTRARI CONSIGLIERI BALLARIO, CORTESE, CROSETTI, PAGLIALONGA, SERRA

ASTENSIONI CONSIGLIERE BRIZIO

12 Adeguamento compensi dei componenti dell'Organo di revisione a seguito modifica normativa (DM 21/12/2018);

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

13 Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici" Variazione n. 1;

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

14 Prestazioni estimative rese per il Comune di Fossano da parte dell’Agenzia delle Entrate. Riconoscimento del debito fuori bilancio;

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'

15 Programma triennale 2020-2021-2022 e dell’Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici - D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Approvazione Variazione n. 01;

APPROVAZIONE

VOTI CONTRARI BALLARIO, CORTESE, CROSETTI, PAGLIALONGA, SERRA

ASTENSIONE CONSIGLIERE BRIZIO

16 Acquisizione gratuita e accorpamento al Demanio stradale di parte di sedimi stradali e loro pertinenze, utilizzati ad uso pubblico da oltre 20 anni - art. 31 della Legge 448/98;

APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'