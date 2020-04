A Roccaforte Mondovì sono 7 (+1) i positivi al Coronavirus

"Sono 7 i casi accertati di positività al Coronavirus di persone residenti nel Comune di Roccaforte Mondovì, ai quali si aggiunge un cittadino residente in altro Comune, ma domiciliato in paese. Le due nuove persone con tampone positivo sono entrambe ricoverate in ospedale".

L'annuncio, a mezzo Facebook, è stato dato dal sindaco, Paolo Bongiovanni, che ha aggiunto: "L'appello è, come sempre, di restare a casa. Non uscite di casa, se non per motivi di reale necessità: è l'unico modo per tutelare voi stessi, la vostra famiglia e le persone più fragili. Utilizzate la mascherina quando andate a fare la spesa, perché ognuno di noi può essere portatore sano ed essa serve a proteggere gli altri".