Coronavirus, Ciaburro (FDI): "Rischio blocco, essenziali voucher in agricoltura"

“Mai come in questo momento sarebbe essenziale il ripristino dei voucher per il comparto agricolo dove occorrono migliaia di operai agricoli e i voucher sarebbero la formula più semplice e veloce per la loro assunzione. Nel Governo e nella maggioranza regna una pericolosa confusione ma oggi, più che mai, è importante dare un supporto forte al comparto agricolo che rischia seriamente un blocco nella raccolta dei prodotti con gravi ripercussioni su tutti i cittadini”. Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.