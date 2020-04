Guarene conta il primo decesso di persona positiva al Coronavirus

Purtroppo Guarene conta il primo morto positivo al Coronavirus.

Non si tratta del caso annunciato in un video dal primo cittadino Simone Manzone la scorsa settimana.

"La persona in questione non ha potuto contagiare nessuno sul nostro territorio - precisa il sindaco -. Da venti giorni il soggetto era ricoverato in ospedale ad Alba per aver contratto il virus Covid-19 e purtroppo è deceduto. I familiari hanno fatto il tampone e sono risultati negativi. Quindi: no allarmismi. Ma la consapevolezza della fragilità che regna in questo momento. Cerchiamo di proteggere noi stessi e anche gli altri, i familiari, gli anziani che sono le persone più deboli e in pericolo".