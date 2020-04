I commessi del Mercatò Local di Cuneo: "Grazie al nostro Responsabile che ci rende le giornate migliori venendo incontro alle nostre problematiche"

Gentile Direttore,





chi le scrive è un gruppo di commesse/commessi dipendenti del Mercatò Local di Cuneo (Gruppo DIMAR), Via San Giovanni Bosco.

In questa fase delicata, un piccolo merito va anche alla nostra categoria, per il servizio reso alla collettività.

Queste poche righe, caro Direttore, sono inviate semplicemente per ringraziare il nostro Responsabile che, con la sua professionalità, col suo amor per la famiglia, ci rende le giornate migliori, venendoci incontro a tutte le problematiche che noi mamme, e non solo, abbiamo nella vita quotidiana.

Al nostro Responsabile, che ci sopporta e ci supporta, va il nostro modestissimo: GRAZIE.

Un grandissimo GRAZIE anche alla DIMAR che ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare in tutta sicurezza, ci è stata vicino anche con un compenso economico (giftcard 150 euro) e tramite una polizza assicurativa aggiuntiva. Inoltre siamo orgogliose/i del fatto che, anche con i nostri sforzi, e il nostro lavoro abbiamo contribuito al sostegno della Ricerca e la Protezione Civile nella lotta al COVID19.





Le commesse e i commessi del Mercatò Local di Cuneo, Via San Giovanni Bosco, 5B