Lunedì riparte (a forze ridotte) la produzione alla Michelin di Cuneo dopo lo stop per emergenza Coronavirus

Michelin riparte con forze ridotte dopo lo stop per Coronavirus. La ripresa delle attività è prevista per lunedì 6 aprile. Nello stabilimento di Ronchi l’attività è sospesa dal 16 marzo con una richiesta per la cassa integrazione “Covid-19 Nazionale” per quattro settimane fino all’11 aprile utilizzabile in base alle esigenze.



In anticipo rispetto ai protocolli sulla sicurezza la Michelin aveva già messo in sicurezza tutti gli strumenti per garantire l’attività in piena sicurezza. E a seguito dell’ultimo Dpcm rientrava nei codici Ateco di essenzialità su cui era prevista la continuità produttiva. Nonostante questo il colosso legato alla produzione di pneumatici che nello stabilimento cuneese conta 2.270 dipendenti aveva interrotto l’attività.

Già a partire da questa settimana pochi addetti in reparti specifici erano rientrati in stabilimento. A partire da lunedì 6 aprile torneranno al lavoro i dipendenti legati alla produzione di “mescola”, la materia che serve per la produzione della gomma da pneumatico anche legato a una continuità produttiva con lo stabilimento Michelin di Alessandria dove si producono prodotti destinati a mezzi pesanti. Riprenderà l’attività dei cerchietti Rx come la produzione di pneumatici dai 15 ai 17 pollici necessari per tutti i mezzi collegati ad attività essenziali (come ambulanze, mezzi militari, furgonati per trasporto di alimentari…).



Mentre dovrebbe restare ferma la produzione di pneumatici di 18-19-20 pollici in quanto - al momento - non legata all’essenzialità richiesta nell’ultimo decreto.



Nell’incontro di ieri, venerdì 3 aprile, con il “comitato sicurezza Covid-19”, si è proseguita la verifica dell’applicazione del protocollo condiviso di regolazione delle misure già messe in campo da Michelin. Durante la riunione è stata confermata la parziale ripresa delle attività produttive a partire da lunedì. Continueranno a rimanere attive tutte le norme di sicurezza già messe in atto come la distribuzione di un kit di sicurezza, il controllo della temperatura corporea in ingresso oltre alla definizione delle modalità di utilizzo dei locali comuni come spogliatoi, i refettori e le disposizioni negli uffici e alla gestione dei dei flussi in uscita del personale.



Al momento non è dato sapere quanti lavoratori torneranno nello stabilimento di Ronchi a partire da lunedì. Secondo le prime stime sono molto meno della metà della totalità del personale. Sicuramente sotto i mille dipendenti.