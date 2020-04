Monastero di Vasco: buoni spesa per 6800 euro e risparmi utilizzati per l'emergenza Coronavirus

"A Monastero di Vasco - dichiara il sindaco, Giuseppe Zarcone - l'importo assegnato mediante l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile è di poco superiore ai 6800 euro. Vorrei a tal proposito ringraziare i tre punti di vendita di alimentari del paese che si sono messi a disposizione: 'Marenco Giuseppe e Fratelli snc' (Laura), la macelleria Revelli (Alessio) e "Anna d'Cina La Botega" (Anna). Abbiamo anche predisposto un annuncio pubblico per consentire ad altri esercenti interessati di inserirsi nell'elenco, tenendo conto, però, che se i punti di vendita non sono ubicati a Monastero di Vasco, la condizione richiesta coinciderà con la consegna a domicilio dei prodotti senza spese aggiuntive, in modo da essere aderenti alla normativa sui divieti di spostamenti in altri Comuni".



Il primo cittadino aggiunge inoltre che "quest'anno i risparmi che il Comune che amministro ormai da tredici anni ottiene grazie al fatto che io e gli assessori Musso e Turco abbiamo sempre rinunciato alle indennità di carica (che, per legge, ci spetterebbero), saranno tutti utilizzati per l'emergenza Covid-19, a cominciare dall'eventualità di dovere integrare la dotazione assegnata dalla protezione civile, qualora non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande che perverranno per i buoni spesa".



Zarcone, in conclusione ha ribadito che al momento "le uniche vere misure preventive sono: non uscire di casa e nei limitatissimi ed eccezionali casi in cui si debba uscire (esigenze sanitarie, di lavoro o per fare la spesa); fare estrema attenzione a mantenere almeno un metro di distanza fra una persona e l'altra; non portare per nessun motivo le mani a bocca, naso e occhi se non si è certi che siano perfettamente pulite e igienizzate. Le mascherine sono sicuramente utili, ma, purtroppo, non sono in assoluto un modo per evitare il contagio".