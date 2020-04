Mondovì assegna i buoni spesa: chi ne ha diritto e come fare domanda

Il Comune di Mondovì ha ufficialmente annunciato che prenderà il via a partire da giovedì 9 aprile la distribuzione dei buoni spesa previsti dal Governo Conte.

Ai nuclei familiari ammessi saranno assegnati contributi settimanali, erogati in un'unica quota di valenza tetrasettimanale: 30 euro a settimana per nucleo familiare composto da un'unica persona, 60 euro per nucleo da due, 90 per nucleo da 3, 120 per nucleo da 4, 150 per nucleo composto da più di quattro persone.