Mondovì, mascherine per tutta la popolazione: come richiederle

Il Comune di Mondovì ha annunciato che partirà nei prossimi giorni la consegna gratuita di mascherine a tutta la popolazione.

"Verranno distribuite a partire da mercoledì 8 aprile 2020, ma sarà possibile prenotarle già da ora - spiegano dal municipio -: la produzione è in corso e consentirà di fornire una mascherina a ciascun monregalese (esclusi gli ultrasettantenni che hanno già fatto richiesta e l'hanno già ricevuta). Per consentire un'efficace gestione delle richieste è necessario rispettare rigorosamente le indicazioni sottostanti, fermo restando che l'approvvigionamento, in previsione di una distribuzione di una mascherina per ogni residente, è garantito. Non è, dunque, necessario affrettarsi nelle prime ore di apertura del sistema".

TIPOLOGIA DI MASCHERINE - L'amministrazione comunale entra poi nel dettaglio, descrivendo la tipologia dei dispositivi di protezione individuale che saranno consegnati. "Quelle in distribuzione sono mascherine facciali lavabili di protezione delle vie aeree, fatte realizzare dal Comune con stoffa certificata Oeko-tex. La mascherina non autorizza ad uscire, non è dotata di filtro antivirus e non elimina i fattori di rischio. Il modo migliore per proteggerci è non uscire di casa, se non per motivi di reale necessità. Chi la indossa potrebbe provare una sensazione di falsa sicurezza, che potrebbe portare a non rispettare le norme basilari di distanza interpersonale di almeno un metro".

COME RICHIEDERE LA PROPRIA MASCHERINA - La procedura per effettuare la domanda per ottenere la propria mascherina è semplice e intuitiva: sarà sufficiente connettersi al sito www.protezionecivilemondovi.it, inserendo il proprio codice fiscale, di prenotarle per tutta la famiglia. I dati verranno gestiti esclusivamente dal Comune di Mondovì. La richiesta dovrà essere effettuata da un solo componente per famiglia e sarà valida per tutto il nucleo. Alternativamente, sarà possibile prenotarle, a partire da lunedì 6 aprile, telefonando ai numeri 0174/559201, 0174/559355 e 0174/559357 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

LE MODALITÀ DI CONSEGNA: ATTENZIONE ALLE TRUFFE - Le mascherine saranno consegnate, a partire da mercoledì 8 aprile 2020, con il supporto dei volontari della protezione civile in divisa. Saranno lasciate nella buca delle lettere e nessun volontario è autorizzato a entrare in casa o a far firmare alcun modulo. Qualora ciò si verificasse, si potrebbe essere vittime di un tentativo di truffa. "Se oggi Mondovì può garantire la fornitura di una mascherina a ogni cittadino, pur alla luce delle difficoltà negli approvvigionamenti - dichiara il sindaco, Paolo Adriano -, è grazie all'impegno straordinario delle persone ci affiancano nella gestione quotidiana dell'emergenza. A loro va il mio ringraziamento, a tutti un appello: rispettiamo le regole, restiamo in casa, usciamo solo in caso di reale necessità. Le mascherine non servono per uscire, sono un aiuto in più che dobbiamo utilizzare quando è davvero necessario uscire di casa. Non dispongono di un filtro antivirale, e non sono dispositivi medici, per questa ragione è estremamente importante mantenere la distanza interpersonale e rispettare le regole previste. Mi fa piacere, però, che anche chi ne era sprovvisto possa ora riceverne una: è un modo per sentirci un po' più vicini, un po' più comunità, anche di fronte a un virus che ci impone di stare lontani".