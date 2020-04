Un impiegato positivo al Covid-19: in corso la decontaminazione della banca Intesa Sanpaolo a Borgo San Dalmazzo (FOTO)

È iniziata questa mattina, sabato 4 aprile alle 9.30, la decontaminazione della filiale Banca Intesa Sanpaolo in corso Barale 26 a Borgo San Dalmazzo. Una igienizzazione resa necessaria dal fatto che un impiegato è risultato positivo al Covid-19.

Quattro operai della ditta Ideal Service con tute di protezione, occhiali, guanti e mascherine sono entrati nella filiale con tutto il materiale occorrente per l'igienizzazione: un'operazione minuziosa che durerà tutta la giornata di oggi.

La banca di fronte a Largo Argentera è stata chiusa ieri, venerdì 3 aprile, con un cartello affisso all'entrata poco chiaro. Si adducono imprecisate motivazioni organizzative relative alla chiusura.

Ecco cosa riporta l'avviso scritto a mano: “Per sopravvenute motivazioni organizzative, la filiale resterà chiusa nella giornata di venerdì 3 aprile 2020 e fino a data da destinarsi. Vi ricordiamo che sono a disposizione per lo svolgimento delle operazioni e per la richiesta di informazioni: tutte le altre filiali e gli sportelli automatici San Paolo; il sito www.sanpaolo.it; l'app Intesa Sanpaolo Mobile; il numero verde 800.303.303 (dall'Italia). Ci scusiamo per il diagio e vi ringraziamo per la collaborazione”.

È molto amareggiato il sindaco Gian Paolo Beretta: “Avrebbero dovuto avvertirmi. Invece dalla banca non hanno comunicato niente. Si tratta di un fatto grave vista l'emergenza Coronavirus in corso. La banca è un luogo pubblico frequentato non solo dai dipendenti ma anche da tanti clienti. Come autorità sanitaria erano tenuti ad avvertirmi per la sicurezza di tutti coloro che sono entrati in banca in questi giorni e per una questione di trasparenza. Non è un comportamento consono alla procedura di emergenza”.

Segnaliamo che la filiale è chiusa ma che l'area di prelievo bancomat è aperta e che nella mattinata diversi utenti si sono recati a prelevare, taluni inconsapevoli della contaminazione.