Cerva sbranata dai lupi in centro Aisone, il sindaco Trocello: “E' la prima volta così vicino alle case”

Una cerva sbranata dai lupi in mezzo alla statale 21, in pieno centro Aisone. È successo nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 aprile. L'animale morto è stato spostato dai camionisti in transito perchè in mezzo alla carreggiata di via Roma, all'altezza di via Mattarone.

Lo conferma il sindaco Pietro Trocello: “E' la prima volta che i lupi vengono così vicini alle case. Erano già stati fatti altri ritrovamenti di animali sbrainati ma mai dentro il paese”.

Un residente, all'alba di venerdì è anche riuscito a fotografare il lupo dalla sua finestra di casa.