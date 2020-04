Tutti a casa e le spesa contadina di Coldiretti raddoppia: +90% le consegne a domicilio dalle aziende di Campagna Amica

La spesa a domicilio fa registrare un balzo record delle consegne del 90%. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti, sulla base di dati IRI, relativa alle ultime settimane di grande emergenza Coronavirus.

L’aumento esponenziale della domanda, che ha messo in difficoltà il sistema di consegne della grande distribuzione, ha generato anche nella nostra Provincia la risposta forte delle aziende agricole di Campagna Amica – sottolinea Coldiretti Cuneo – che, sempre più numerose, si sono attrezzate per recapitare i prodotti agricoli direttamente alle famiglie.

In tre settimane è quasi raddoppiata sul territorio provinciale la rete dei produttori Campagna Amica, oggi 32, con cui è possibile fare la spesa da casa. Le famiglie, anche in vista del pranzo Pasquale, hanno a disposizione un ricchissimo paniere di prodotti: frutta e ortaggi freschissimi, pasta, farine, cereali, uova, latte, burro, formaggi vaccini, di capra e di pecora, yogurt, carni, salumi, pesce d’acqua dolce, pane, biscotti, nocciole, miele, confetture, composte, succhi e vini.

Un altro importante servizio, per chi vuole gustare piatti cucinati con prodotti agricoli locali e tanta passione, senza muoversi da casa, è quello messo a disposizione da 5 agriturismi cuneesi di Campagna Amica che, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, si sono organizzati per portare i pasti a casa. I cuochi contadini stanno anche preparando speciali menu in vista della Pasqua.

“Portando le eccellenze del nostro territorio direttamente sulle tavole dei cuneesi, nel pieno spirito della campagna #MangiaItaliano, gli agricoltori e i cuochi contadini di Campagna Amica si fanno garanti e testimonial del Made in Cuneo e del tessuto produttivo locale in un momento di grave difficoltà per la nostra economia” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

Sul sito web https://cuneo.coldiretti.it è disponibile l’elenco completo dei produttori e degli agriturismi che hanno attivato il servizio di consegna a domicilio: è sufficiente contattarli telefonicamente e accordare con loro le modalità di consegna, per vedersi recapitati a casa cibi a Km zero buoni e genuini.