Incendio in un fienile a Marene, nessuna abitazione coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco a Marene in via Sperina Alta. A fuoco delle rotoballe in un fienile. Le operazioni di spegnimento sono cominciate intorno alle ore 14,50 di oggi, domenica 5 aprile, e sono in fase di ultimazione.

Le fiamme non avrebbero coinvolto nessuna abitazione e sarebbero circoscritte al solo fienile la cui struttura risulterebbe al momento compromessa. Sul posto stanno agendo due mezzi dei vigili del fuoco permanenti di Saluzzo oltre ad un squadra di volontari provenienti da Savigliano.