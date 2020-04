Vicoforte, chiodi nella gomma posteriore di un'auto in sosta: episodio denunciato ai carabinieri (FOTO)

"Nella serata di ieri, sabato 4 aprile 2020, sono uscito di casa con il mio cane per consentirgli di fare i suoi bisogni. Abbiamo percorso insieme un tratto di strada non superiore ai 100 metri, raggiungendo la mia automobile, parcheggiata nei pressi della casa di riposo 'San Giuseppe'. È stato in quel momento che ho notato che qualcosa non andava".

A parlare così è un uomo di Vicoforte, il quale, poche ore fa, ha scoperto di essere stato vittima di un atto vandalico: tre chiodi ("della lunghezza di 6-7 centimetri l'uno", riferisce lui, ndr) sono stati appositamente conficcati nella gomma posteriore destra del suo veicolo, due dei quali nella sua porzione anteriore.

"Chi ha compiuto il gesto, evidentemente, voleva essere sicuro al 100% che il suo 'piano' andasse a segno, sia nel caso che ingranassi la retromarcia, sia nell'ipotesi in cui mi muovessi in avanti - ha commentato il cittadino vicese -. Fortunatamente, non metto in moto la macchina da più di quindici giorni, in ossequioso rispetto delle disposizioni di legge, ed essendo io sempre molto attento alle sue condizioni, mi sono accorto quasi subito della ruota danneggiata".

L'episodio è stato prontamente documentato con una serie di fotografie dal giovane, che, su consiglio del suo padrone di casa, ha contattato i carabinieri, presso la cui caserma si è recato nella mattinata di oggi, domenica 5 aprile, per sporgere denuncia contro ignoti. "Purtroppo in quella zona non ci sono videocamere di sorveglianza che possano aver immortalato i vandali - ha proseguito l'uomo - e, non avendoli colti in flagrante, non ho potuto far altro che segnalare per iscritto quanto verificatosi".

Al di là del danno materiale a cui è possibile ovviare (anche se recarsi da un gommista, di questi tempi, è complicato), fortunatamente il rischio maggiore è stato scongiurato: "Che cosa sarebbe accaduto se non mi fossi reso conto in tempo del danno subìto e lo pneumatico fosse scoppiato in viaggio?".

Un interrogativo al quale, ringraziando il Cielo, non si rende necessario fornire una risposta.