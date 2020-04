Cavallermaggiore, anche il sindaco Sannazzaro e l'assessore Amoroso impegnati all'Unità di Crisi regionale

Anche il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro e l'assessore Giorgio Amoroso, impegnati in prima linea all'Unità di Crisi Regionale durante l'emergenza Covid-19.

Da lunedì 6 aprile, l'Ali - Autonomie Locali Italiane Piemonte - insieme ad Anci Piemonte sarà infatti presente presso la sede dell'Unità di Crisi di Torino. Alcuni componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, tra cui il primo cittadino e l'assessore cavallermaggiorese, si sono messi a disposizione per poter coprire i turni in questi giorni di grande difficoltà.

Il Direttore Giulia De Grandi dichiara: “Voglio ringraziare Antonio Ferrentino, Luigi Massa, Davide Sannazzaro e Giorgio Amoroso che nei prossimi giorni saranno presenti all’Unità di Crisi per poter essere utili. Colgo l’occasione per ringraziare il lavoro svolto da Marco Orlando, Direttore ANCI Piemonte, che con la sua grande professionalità è stato di sostegno e anche di coordinamento in questo momento così complesso.”