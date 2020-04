Coronavirus, Mondovì contro l'abusivismo e il lavoro nero: "I letti in terapia intensiva ci sono grazie a chi paga le tasse"

L'amministrazione comunale di Mondovì ha raccolto l'appello lanciato ai sindaci dagli artigiani italiani contro l'abusivismo e il lavoro nero, finalizzato in particolare a contrastare la pratica illecita di attività in questo momento sospese, dall'estetica ai parrucchieri.

Ad annunciarlo, mediante la pagina Facebook municipale, è stato il primo cittadino del capoluogo monregalese, Paolo Adriano: "A maggior ragione in questa emergenza che mette in ginocchio tante persone - ha dichiarato - è fondamentale che tutti rispettino le regole".

Per poi sottolineare: "Anche chi non paga le tasse ha bisogno di letti in ospedale, ma se quei letti ci sono è grazie alle tasse che ha pagato tutta la comunità. Rispettiamo le regole".