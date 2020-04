Cuneo, l'Itis "DelPozzo" prosegue l'impegno scolastico tra didattica e informazione culturale via web

La pandemia “Coronavirus” ha obbligato tutte le scuole a chiudere i locali e ad attivarsi con la DAD (Didattica a Distanza) per garantire agli studenti lezioni, materiali, momenti on line di incontro affinchè la loro preparazione culturale non venga meno in questo difficile momento (Didattica@Anywhere).

Quasi tutti i ragazzi sono stati raggiunti dalla “scuola digitale” e le lezioni sono riprese già a partire dalla metà di marzo. Ma questo, bene o male, non si discosta molto da quanto stanno facendo tutte le scuole italiane.

L’ITIS di Cuneo, però, non si è fermato qui perchè si è attivato subito per rendersi operativo e di supporto alle esigenze del territorio e così sul sito ha attivato ben sette rubriche a servizio di alunni e genitori.In prima fila c’è il dipartimento di scienze motorie, che offre lezioni di ginnastica e pilates a distanza per studenti e famiglie perché sì “io resto a casa”… ma ci resto “in-forma”. (Sport@Anywhere)

Segue lo spazio dei ragazzi “NoiCiSiamo@Anywhere" una rubrica in cui gli studenti, come in un “blog”, scrivono le loro riflessioni, le loro poesie, i commenti, le paure e le speranze. E di speranze i ragazzi ne hanno tante… perché il mondo che oggi è “ammalato” è quello che loro vogliono “sano” per il loro futuro, un futuro in cui le armi chimiche non dovranno più esistere e le guerre apparterranno soltanto alle pagine dei manuali di storia.Inoltre, c’è il link delle offerte culturali, in cui, con un semplice click si può entrare a visitare il museo del “Prado” a Madrid stando tranquillamente seduti in poltrona (Cultura@Anywhere).

Non dimentichiamo il link Informatica@Anywhere, ricco di interessanti articoli sui nuovi linguaggi informatici e sull’intelligenza artificiale.