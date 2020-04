Domenica delle Palme ai tempi del Covid-19: la diretta streaming nelle diocesi del Cuneese

Una Domenica delle Palme come non si era mai celebrata. La Santa Messa che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme nel Cuneese sarà infatti trasmessa in diretta streaming dalle diverse parrocchie per raggiungere tutti i fedeli che in questo momento di emergenza da Coronovirus sono costretti a restare nella propria abitazione.

Cuneo e Fossano

La Santa Messa sarà celebrata dal Vescovo di Cuneo e Fossano Monsignor Piero Delbosco nella chiesa del monastero delle Clarisse, a Boves. Sarà accompagnata dalle musiche e dal canto di don Ezio Mandrile. L’appuntamento è alle 11 su Telegranda (canale 186 del digitale terrestre).

Savigliano

La Santa Messa delle Palme sarà presieduta dai parroci don Mauro e https://www.facebook.com/donpaolo.perolini?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCyebN-hR_pE4Gg6_5hB2HLzx7e6xfEaw0tsysi7Pf9FdTEILfnzCpoPdL25AzqevQBvbf1246Mz9rM&dti=351884018191431&hc_location=groupDon Paolo Perolini e sarà trasmessa in diretta streaming dal Santuario della Sanità alle ore 11 sul gruppo Facebook “Coro Sangiù”. Sempre tramite diretta Facebook saranno celebrate le altre funzioni: Giovedì Santo ore 21 dalla Parrocchia della Pieve, Venerdì Santo ore 18.30 dalla Parrocchia di San Pietro, Veglia Pasquale del Sabato Santo ore 21 dalla Parrocchia di San Giovanni, Messa Solenne di Pasqua domenica 12 aprile ore 11 dalla Parrocchia di Sant' Andrea.

Bra

La Santa Messa sarà trasmessa in streaming alle ore 11 dalla parrocchia Assunzione Maria Vergine di Bandito, dove non avverrà la benedizione e la distribuzione degli ulivi, rinviate a data da destinarsi. Al Santuario della Madonna dei Fiori, la Messa in streaming sarà, come consuetudine, alle 10.30.

Alba

Monsignor Marco Brunetti, celebrerà la Domenica dalle Palme e la Pasqua, nel santuario della Moretta con i padri Giuseppini, scelta come luogo per la celebrazione la parrocchia di corso Langhe perché da qui è possibile trasmettere la diretta che sarà visibile sulla pagina Facebook del Santuario alle ore 18.

Saluzzo

Messa celebrata in forma semplice quella della Diocesi di Saluzzo. Il Vescovo Cristiano Bodo ha infatti disposto la terza forma del Messale Romano e omesso la processione e benedizione dei rami di ulivo.

Mondovì

Il vescovo, monsignor Egidio Miragoli, celebrerà la funzione alle 18, nel Santuario di Vicoforte, chiesa di riferimento diocesano. La diretta della funzione in streaming sarà sul sito della diocesi.