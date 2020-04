Il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero convoca la Task Force “Insieme per ripartire" a tutela del turismo e dell’ospitalità

In questo momento particolarmente difficile, il Consorzio Turistico, che dal ’92 rappresenta le migliori strutture dell’ospitalità e della ristorazione delle colline Unesco di Langhe Monferrato Roero, “chiama alle armi” gli operatori associati e le organizzazioni che localmente si occupano di turismo e di grandi eventi per convocare una Task Force.

"È necessario che i protagonisti del turismo di Langhe Monferrato Roero si attivino con grinta e si spendano per il futuro economico, sociale e lavorativo delle nostre colline – dice Elisabetta Grasso, Direttore del Consorzio Turistico. - Crediamo che sia doveroso, oggi più che mai, mettere a disposizione tutte le nostre risorse in termini di competenze, finanze e relazioni per tracciare un progetto di territorio coeso e lungimirante".

La Task Force “Insieme per Ripartire” è un tavolo tecnico e operativo digitale, in collaborazione con Teamwork, società leader in Italia nel panorama del marketing e dell’accoglienza turistica, che si pone l’obiettivo di elaborare linee guida e strategie di intervento per ammortizzare l’impatto del Covid-19 sul turismo e sul comparto dell’ospitalità del nostro territorio, anche in raccordo con la Regione Piemonte, l’Enit, altre regioni italiane e le istituzioni.

INCONTRI DIGITALI PER GLI OPERATORI DELL'ACCOGLIENZA

Il progetto prevede una prima fase di 5 incontri digitali con gli operatori dell’accoglienza e della ristorazione associati al Consorzio: momenti formativi e interattivi per sfruttare al meglio questa “pausa” forzata strutturando attività e iniziative innovative e funzionali ad una miglior gestione quotidiana e strategica delle attività, adattandosi ai tempi e alle nuove sensibilità relative alla sicurezza e tutela della salute.

TAVOLI DI LAVORO CON LE ISTITUZIONI

Parallelamente saranno previsti tavoli di lavoro digitali con le istituzioni, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, le Associazioni Commercianti di Alba e di Bra, i Comuni di Alba, Bra, Asti e le Unioni dei Comuni, la Giostra delle 100 Torri, il Consorzio Barolo Barbaresco, il Consorzio del Roero, il Consorzio dell’Asti, la Regione Piemonte, la Banca d’Alba e altre importanti realtà che, a vario titolo, si occupano sul territorio di promozione enoturistica per lavorare insieme ad un progetto condiviso per la ripartenza, al momento opportuno.

Ferruccio Ribezzo, Presidente del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero: "È importante poter contare sul coinvolgimento di tutti gli enti che quotidianamente si dedicano al funzionamento dell’economia e del turismo sulle nostre colline: mai come in questo periodo dobbiamo unire le nostre forze per attivare un sistema virtuoso ed elaborare idee e progetti per uscire da questa fase di difficoltà insieme e più forti". Non è dato sapere quanto la ripresa sarà lenta, graduale o esplosiva ma è imperativo credere che, prima o poi, avverrà. Si tratta di capire in che modo arrivare a quell’atteso momento, e le strutture e le colline di Langhe Monferrato Roero dovranno farsi trovare preparate, magari diverse, ma sicuramente attraenti e obbligatoriamente migliori.