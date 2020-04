La Croce Rossa è da sempre in campo per Cuneo ma ora ha bisogno dei sui cittadini

La Croce Rossa di Cuneo è in campo e continua ininterrottamente il suo lavoro al fianco di chi ha veramente bisogno.

I volontari, malgrado il delicato momento, sono impegnati, come sempre, h24 a garantire i servizi di emergenza, con grande sacrificio per loro stessi e per le loro famiglie.

Hanno però bisogno dell’aiuto di tutti voi per acquistare un’ambulanza per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ancora meglio.

“Da oltre un mese ci viene richiesto uno sforzo maggiore, fuori dal comune - spiega il Presidente Paolo Signoretti - che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato, nel fronteggiare la pandemia in atto. Ecco che oggi abbiamo bisogno del vostro aiuto”

Non chiedono altro che una piccola donazione per acquistare una ambulanza. Come?

Si può contribuire così a raggiungere l’obiettivo dei 95 mila euro per un mezzo di soccorso allestito con tutte le attrezzature necessarie, dalla barella al pianale, dal ventilatore polmonare all'aspiratore, dalla sedia portantina all'impianto dell'ossigeno.

“Se ogni famiglia cuneese donasse la modica somma di 3 euro, (poco più di 2 caffè), ci aiuterebbe ad acquistare un bene utile a tutta la comunità - continua Signoretti. Per Cuneo e non solo noi ci siamo. Ora abbiamo bisogno di voi cuneesi che sicuramente, in circostanze come queste, saprete aiutarci”.

Le donazioni si possono effettuare con carta di credito su www.gofundme.com/cuneo-lacrincampo. È possibile anche utilizzare Satispay cliccando sul link https://tag.satispay.com/CroceRossaCuneo, con bonifico bancario: IBAN IT09M 03111 10203 000000004522, oppure con

Un grazie da parte della CRI cuneese va a chi ha contribuito fino ad ora ed è parte di #UnItaliaCheAiuta.