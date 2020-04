Tarantasca, la Pro Loco di San Chiaffredo dona mille euro alla Croce Rossa di Busca

Donati mille euro alla Croce Rossa di Busca dall'associazione Pro Loco di San Chiaffredo. Un piccolo aiuto per poter supportare la Cri nella gestione dell'emergenza in questo periodo.

Sono molte le attività che svolge in questi giorni, in tutti i paesi del circondario, come la consegna dei generi alimentari, medici e di prima necessità a domicilio, il controllo capillare sul territorio della situazione contagi e la gestione, non ricordiamolo, delle normali emergenze quotidiane.

La comunità di San Chiaffredo ne è grata e questo rappresenta un generoso gesto da prendere sicuramente come esempio.