Alba, Comune aiuta le scuole che distribuiscono computer ai loro allievi

A seguito della chiusura degli istituti per l’emergenza Coronavirus, le scuole hanno iniziato a tenere lezioni e interrogazioni in forma telematica a distanza.

Non tutti gli alunni dispongono di attrezzatura informatica e, pertanto, le scuole hanno messo a disposizione propri Personal Computer da destinare alle famiglie che ne sono sprovviste.



Il Comune di Alba ha contattato i vari istituti presenti in città, per dare la propria disponibilità, e dalla giornata odierna collaborerà a effettuare la consegna dei Pc alle famiglie, tramite i volontari della Protezione Civile.



“Il diritto allo studio è uno dei fondamenti della nostra Repubblica – dichiara il sindaco di Alba Carlo Bo – e, pertanto, in questo momento difficile diamo il nostro supporto alle scuole per ogni esigenza che possiamo contribuire a risolvere”.