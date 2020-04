Saluzzo: annullati il Mercatino di Pasquetta, la Mezza maratona, rinviato il calendario di Start

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Fondazione Bertoni, ente organizzatore delle manifestazioni di Saluzzo che annuncia l’annullamento della Mezza Maratona e del Mercatino di Pasquetta, insieme al rinvio ( in data da definirsi, probabilmente in autunno) di Start – Storia e Arte a Saluzzo.

"Siamo soliti scrivervi messaggi positivi, di svago e gioia, convivialità e socialità. Oggi, invece, dobbiamo dare doverosa notizia di slittamenti, annulli e rimodulazioni di calendari. Lo facciamo con uno spirito positivo, non vogliamo pensare tanto a quanto non faremo, piuttosto vogliamo sottolineare ciò che immaginiamo e ciò che proveremo a fare.

Dobbiamo annullare e far slittare alcuni eventi, ma vogliamo rimodulare il nostro calendario ed essere pronti ad un prossimo ritorno alla socialità. Lo faremo a piccoli passi, lo faremo seguendo al meglio le indicazioni che forniranno Governo e Medici,probabilmente lo faremo ripartendo dal territorio e in chiave locale.

Lo faremo perché - come stanno dimostrando le nostre giornate ricche di letture, musica, videotelefonate e chat - la socialità, lo svago e la cultura sono elementi essenziali a renderci ciò che siamo. Una comunità.

In conclusione ci associamo alle migliaia e migliaia di dimostrazioni di affetto e vicinanza a tutti coloro che solitamente ci danno una grande mano e che oggi stanno lavorando per noi e la nostra salute: Forze dell’ordine, Volontari delle Associazioni ANA, ANC, Soccorso Radio e Protezione Civile, Medici, dipendenti comunali e amministratori. #buonlavoro e pronti a ripartire insieme!

- Mercatino di Pasquetta – Annullato

- Mezza Maratona del Marchesato - Annullata

- START / Storia e Arte Saluzzo – la manifestazione sarà rimodulata e ricalendarizzata in base alle disponibilità di galleristi, artisti, artigiani e gruppi di lavoro coinvolti

Gli eventi dei mesi di maggio e giugno non inseriti in Start saranno invece valutati in seguito alle prossime indicazioni provenienti dal Governo.