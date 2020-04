Per cause in via di accertamento, un furgoncino si è scontrato con un camion questa mattina, lunedì 6 aprile, in via Valle Po a Cuneo. L'incidente si è verificato intorno alle 10.45 in frazione San Pietro del Gallo.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente del furgoncino. Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto anche l'ambulanza dell'emergenza sanitaria e una squadra di Cuneo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.