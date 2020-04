Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo e Busca ieri 5 aprile, verso le 22.30, per un incendio tetto in via Ceresa.

I pompieri sono giunti sul posto con l'autobotte e l'autoscala, coadiuvati da due squadre di volontari di Busca. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono terminate verso le due di notte.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.