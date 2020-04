Monopattini elettrici, cosa dobbiamo attentamente valutare prima di acquistarne uno

I monopattini elettrici sono l'evoluzione della versione a spinta, in origine studiata ed immessa sul mercato tra i giocattoli per bambini.

Il loro successo come vero e proprio mezzo di locomozione deriva dalla praticità che li caratterizza, soprattutto nei grandi centri abitati. Con una modica spesa iniziale, permettono di destreggiarsi nel traffico nel pieno rispetto per l'ambiente.

Inoltre creano un ingombro minore, se confrontati alle biciclette, ed assicurano un notevole risparmio sulla benzina e sull'acquisto di un eventuale titolo di viaggio che, giustamente, andrebbe esibito all'interno di un treno o di un autobus.

Tuttavia, affinché questo sia un investimento e non una spesa inutile, bisogna focalizzarsi su determinate caratteristiche e, soprattutto, affidarsi ad aziende che rappresentino delle realtà riconosciute nel settore.

Come afferma il sito monopattinoelettrico.online, infatti, il prezzo non è l'unico parametro da valutare. A sua volta, esso è influenzato da tante altre variabili, tra cui il marchio, i materiali, il periodo di acquisto, l'eventuale cambio di assortimento per l'introduzione di nuovi modelli, etc... Per saperne di più, basta proseguire nella lettura.



Requisiti indispensabili per i monopattini elettrici

I fattori in seguito descritti sono, in qualche modo, interdipendenti. Ma occorre fare una premessa: se fino a poco tempo fa, l'omologazione era indispensabile per evitare sanzioni, in seguito alla "Legge di Bilancio 2020" questo obbligo è decaduto, a patto di rispettare alcune condizioni.

In altre parole, il monopattino non necessita di patente, di casco e di assicurazione, purché la velocità sia al di sotto dei 20km/h e la potenza massima entro i 500W, limitandone l'uso alle piste ciclabili e alle ZTL.

A questo punto, si possono definire i requisiti da soddisfare. Uno di essi è il peso della struttura, influenzato dal materiale impiegato (dall'alluminio per i mezzi più leggeri all'acciaio per quelli più pesanti) e proporzionato ai limiti previsti a seconda dell'età.

Per i bambini i valori oscillano tra i 3kg ed i 10kg, mentre per gli adulti arrivano a 30kg per prestazioni standard e fino a 40kg per modelli più performanti.

A tali intervalli numerici bisogna associarne altri, riferiti al carico sostenibile. Nel primo caso è compreso fra i 30kg ed i 50kg, nel secondo raggiungerà i 100-110kg, con punte massime di 150kg per serie dedicate a soggetti molto alti o sovrappeso.

Va ricordato che la fascia d'età dell'utilizzatore determina anche il livello di stabilità. I modelli studiati per l'infanzia hanno per lo più tre ruote, due anteriori e una posteriore, per garantire un maggiore equilibrio.

Anche la velocità massima riveste la sua importanza, con variazioni tra i 6km/h ed i 40-45km/h. Fino ai 15km/h il prodotto è adatto ai bambini, dai 20km/h ai 35km/h è destinato agli adulti limitatamente ad un uso standard e intorno ai 40Km/h offre performances eccellenti.

Un ulteriore punto da non trascurare riguarda la durata della carica, che in media richiede 4-5 ore prima dell'utilizzo. Essa dipende da fattori quali:

• numero delle batterie;

• spazio percorso nell'unità di tempo;

• tipologia del tragitto;

• carico massimo sostenibile;

• modo di guidare.

Ad ogni modo, la resa media è di 20 ore per i modelli a batteria singola, sentieri poco ripidi e strade asfaltate. Per una buona manutenzione, è bene attenersi al libretto delle istruzioni.



Altre caratteristiche per particolari necessità

Chi ha delle esigenze specifiche deve tenere conto di altre qualità: nelle versioni pieghevoli e trasportabili, i monopattini elettrici integrano il percorso con il bus o il treno, oltre ad essere una valida opzione salva-spazio.

I modelli con sellino regolabile consentono di guidare in maniera più comoda. Sono perfetti per chi deve coprire frequentemente delle lunghe distanze o ha un senso dell'equilibrio vacillante.

Anche la qualità delle rotelle, con dimensioni standard comprese tra i 10cm e gli 11cm e munite di distanziali e cuscinetti, deve conformarsi all'utilizzo di routine. La plastica è adatta a sentieri pianeggianti e superfici asfaltate, mentre l'alluminio è l'ideale per le strade sterrate.

Infine non va dimenticato il ruolo del freno, posto il più delle volte a livello della ruota posteriore. Attivabile con una leva del manubrio, può attivarsi grazie ad un meccanismo a molla, "flex flender" o a disco.