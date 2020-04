Il Consorzio Socio Assistenziale apre una campagna di raccolta fondi

Il Consorzio Socio Assistenziale del cuneese ha aperto una campagna di raccolta fondi finalizzato agli acquisti di mascherine e Dpi, per allestire spazi per permettere di mettere in contatto gli ospiti delle residenze e i parenti a distanza e nel modo migliore possibile e per pacchi spesa di emergenza.



Anche una piccola cifra può fare la differenza; con 5 euro si permette ad un operatore di fare 3 turni con mascherine ffp2.



Le donazioni sono detraibili del 30% per i privati e interamente deducibili per le imprese.



Il link per le donazioni è https://www.retedeldono.it/it/search/Lontan.