La Proloco Team Morra di Villar San Costanzo dona mille euro al Santa Croce e Carle

La beneficienza non si ferma davanti al Coronavirus.



Mai come in questo triste e funesto periodo, vissuto dall’Italia e dal mondo intero, con la paura per il crescente ed inarrestabile contagio da Covid-19, in un contesto definito dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte come uno “tsumani economico” mai visto prima; “presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa” per riprendere le toccanti parole di Papa Francesco pronunciate durante la preghiera mondiale al tramonto del 27 marzo scorso, in una Piazza San Pietro completamente deserta, in una guerra planetaria verso un nemico subdolo, invisibile e falcidiante, la richiesta di aiuto verso i bisognosi e le istituzioni impegnate a combattere il Corona Virus è un grido di dolore e di angoscia ogni giorno più forte ed incessante.



La carenza di mezzi di protezione individuale per medici, infermieri, addetti ai servizi ospedalieri, Croce Rossa, Forze dell’Ordine, Protezione civile e volontari tutti, la mancanza di respiratori polmonari, di letti antidecubito, di strutture provvisorie di accoglienza, ha scatenato in tutta Italia e dall’estero una impressionante gara di solidarietà mai vista prima, capace di sostenere in un forte e fraterno abbraccio virtuale questa nostra bella Penisola, “che sta vivendo una pagina triste della nostra storia” per ricordare le parole pronunciate dal Presidente Sergio Mattarella in uno dei tanti discorsi alla Nazione ed in memoria degli oltre 10.000 morti innocenti e delle migliaia di contagiati da Covid-19.



Nella nostra Provincia di Cuneo l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, duramente impegnata in prima linea per salvare i malati da Corona virus , vista la progressione dei casi di ricoverati in terapia intensiva e di contagiati, in una situazione pandemica emergenziale mai vissuta prima, ha lanciato un forte grido di allarme per sostenere l’acquisto di materiale sanitario, attrezzature mediche e mascherine per proteggere gli angeli della Sanità che ogni giorno rischiano la vita nelle trincee dei pronto soccorsi, dei reparti infettivi e nelle case di riposo.



Anche la nostra Proloco, grazie al gesto volontario di alcuni soci e soprattutto grazie ad un piccolo fondo di cassa frutto delle iniziative benefiche svolte sul territorio, ha voluto partecipare a questa commovente gara di solidarietà verso la principale struttura ospedaliera della nostra Provincia.



Il Consiglio Direttivo ha pertanto approvato all’unanimità l’erogazione di un contributo di 1.000 euro già bonificato sul conto corrente aperto presso la UBI Banca Spa, una modesta goccia d’acqua che si unisce ad un crescente numero di donazioni ed offerte da parte di privati ed aziende, da qualche decina di euro a centinaia di migliaia di euro, tutti raccolti per il medesimo fine: aiutare chi in questo momento cerca di salvarci la vita mettendo a rischi, ogni ora, ogni giorno della settimana la propria esistenza per il bene della collettività.



Qualora altri soci dell’Associazione Turistica Proloco Team Morra siano interessati a partecipare a questa straordinaria raccolta fondi lo potranno fare contattando direttamente il Consiglio direttivo della nostra Associazione.



Ci impegniamo sin da ora, a riversare sul conto dedicato dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle quanto la vostra generosità, mai venuta meno in questi anni, potrà destinare a questa nobilissima causa, rendicontando le ulteriori somme eventualmente pervenute per questa nobile causa.



Associazione Turistica Proloco Team Morra

Il Consiglio Direttivo