A Busca 8 positivi e 30 persone in isolamento. Il sindaco Gallo ringrazia i cittadini: "In questo week-end di sole avete dimostrato un grande senso di responsabilità restando in casa"

La giornata di ieri, domenica 5 aprile ha fatto registrare il minor numero di decessi in Italia dal 19 marzo, calano i malati in terapia intensiva ed il numero dei ricoverati.

Dall’ISS il presidente Brusaferro dice “che la curva ha finalmente iniziato la discesa e che dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano".

La situazione a Busca è sostanzialmente invariata con 8 positivi ed una trentina di concittadini in isolamento. La buona notizia arriva dal miglioramento di alcuni pazienti che, se i tamponi confermeranno i progressi, presto potranno essere dichiarati guariti.

Il sindaco Marco Gallo: "Ricordo che in questi giorni si può presentare l’autocertificazione per accedere ai buoni spesa alimentare. Nei prossimi giorni, analizzate le domande pervenute, verranno consegnati e sarà anche pubblicato l’elenco dei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Per informazione da domani mattina si può contattare il numero 0171-948611".

Inoltre nei prossimi giorni si procederà alla pulizia delle strade e di quelle zone di maggior transito pedonale come i portici del centro storico.



"Stiamo cercando di reperire in commercio un congruo numero di mascherine da mettere a disposizione della popolazione che serviranno soprattutto nella fase 2 quando sarà probabilmente obbligatorio per tutti indossare dispositivi di protezione - conclude il primo cittadino -. Sottolineo per l’ennesima volta che il miglior modo per evitare il contagio è restare in casa; se questo non è possibile per motivi di lavoro, di salute o di reale necessità occorre mantenere le distanze interpersonali. Per concludere voglio ringraziare tutti i miei concittadini: in questo week-end di sole avete dimostrato un grande senso di responsabilità restando in casa e rinunciando a passeggiate all’aria aperta. Tutti insieme ce la faremo."