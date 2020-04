Automezzi della LILT di Cuneo a disposizione delle ASL per il trasporto di medici e infermieri

Aiutare gli altri, offrire un sostegno concreto e dare il proprio contributo per affrontare tutti insieme la battaglia contro il Corona Virus.

La LILT Cuneo ha messo a disposizione dell’ ASL CN2 due auto per il trasporto di medici e infermieri impegnati all’ospedale di Verduno e ospitati in un albergo della zona.

Analogo impegno a favore dell’ASL CN1: la LILT destina per il periodo dell’emergenza un pulmino per il trasferimento di personale sanitario e per altre esigenze dell’ Azienda Sanitaria Locale.

Ricordiamo che dal 19 marzo è attivo il servizio di supporto psicologico telefonico per pazienti oncologici e loro familiari per gestire il momento in cui oltre al peso emotivo della malattia si aggiunge il disagio e l'ansia per l'emergenza sanità Covid19.

I pazienti che lo desiderano potranno inviare una mail a cuneo@legatumoricuneo.it indicando il proprio numero di cellulare, oppure chiamare il numero 3511840460 (attivo da oggi 6 aprile) saranno, nel più breve tempo possibile, contattati e supportati dagli psicologi che collaborano con l'associazione, esperti nel sostegno psicoterapeutico nei percorsi di cura oncologica."