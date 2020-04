Coronavirus: Fratelli d'Italia suggerisce al Comune di Mondovì ipotesi di lavoro e di sostegno alle famiglie

Il circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d'Italia, considerata la grave emergenza sanitaria, economica e occupazionale in essere nel nostro Paese a causa del Covid-19, ha indicato alcune opzioni da percorrere al Comune di Mondovì al fine di andare incontro alle esigenze della cittadinanza.

PREMESSA - "Risulta ormai evidente - dichiarano dalla sede monregalese di FDI - che l'emergenza che stiamo vivendo ha due fronti principali: uno è quello sanitario, dove quotidianamente il personale medico, gli addetti, gli ospedali stanno combattendo in prima linea, con grande abnegazione e coraggio, la battaglia contro il Coronavirus. Il secondo aspetto, già portato all'evidenza dai più lungimiranti tempo fa e oggi particolarmente sotto la luce dei riflettori, è quello legato alle dinamiche economiche, in particolare all'economia reale delle nostre piccole e medie imprese. Il lockdown di questi giorni ha provocato l'interruzione di molte attività produttive e di conseguenza ha creato e sta creando grandi problematiche di liquidità agli imprenditori e ai titolari di piccole aziende. In questo contesto, il Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d'Italia intende esprimere vicinanza a imprese e famiglie, proponendo all'amministrazione comunale di Mondovì alcune ipotesi di lavoro per poter affrontare quest'inedita situazione".

PRIMA PROPOSTA- Innanzitutto, Fratelli d'Italia chiede all'amministrazione monregalese che per l'anno in corso "si concretizzi l'esenzione dei canoni comunali", quali il canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) e il Canone sull'installazione di impianti pubblicitari (CIMP), per cui allo stato attuale è stato deliberato esclusivamente un differimento delle sanzioni per ritardati pagamenti al 30 giugno, provvedimento che appare poco utile dato il prolungarsi dell'emergenza. "Allo stesso tempo, in merito ai tributi comunali, si richiede un differimento per il pagamento della TARI almeno fino al prossimo 30 settembre. Potrebbe rappresentare una vera e propria boccata di ossigeno per i bilanci delle imprese già oggi in severa difficoltà".

SECONDA PROPOSTA - La seconda richiesta riguarda i cosiddetti dispositivi di protezione individuale: "Il Circolo monregalese di Fratelli d'Italia chiede al Comune di Mondovì che si faccia garante della consegna di mascherine e idonei dispositivi a tutte quelle attività economiche rimaste aperte, in modo che possano essere distribuite direttamente presso le attività stesse, oltre che al domicilio dei cittadini che in questi giorni ne stanno facendo richiesta. Un'ulteriore garanzia di tutela sulla salute di tutti".

TERZA PROPOSTA - Infine, una proposta più legata alle famiglie: "Il Comune di Mondovì si faccia carico di pagare tutti quei buoni pasto relativi alla Mensa comunale (asili, scuole dell'Infanzia, scuole primarie e secondarie dell'obbligo) che le famiglie non sono riuscite a saldare per difficoltà economiche. Un altro gesto molto importante che andrebbe ad agevolare direttamente, in questo caso, i nuclei familiari. Si tratta di spunti concreti, che oltre a garantire una efficacia immediata rappresenterebbero un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni ai cittadini in questo momento particolare, in cui tutti sono chiamati a fare la loro parte".

