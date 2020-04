Cuneo, mascherine chirurgiche: al via da domani la vendita nelle farmacie del territorio

Terminata nella giornata di ieri la distribuzione agli ultra settantenni, come già pre-annunciato nei giorni scorsi, il Comune di Cuneo è riuscito ad approvvigionarsi di un buon numero di mascherine di tipo chirurgico che, in base all’accordo raggiunto con l’Ordine dei Farmacisti e l’Associazione dei titolari di farmacie (che si ringraziano per la collaborazione), verranno vendute a partire da domani mattina (martedì 7 aprile) da tutte le farmacie site sul territorio comunale al prezzo calmierato di un euro ciascuna.



Ogni farmacia verrà approvvigionata di mille mascherine, che verranno vendute per un massimo di 2 per nucleo famigliare. Si invitano i cittadini ad andare a comprare le mascherine nella farmacia più vicina alla propria abitazione e si chiede la collaborazione di tutti nel rispettare il numero massimo indicato, al fine di poter dare la più ampia copertura alla popolazione.