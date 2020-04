Bra, distribuzione mascherine al via: saranno inserite nella buca delle lettere

A partire da domani (martedì 7 aprile), e progressivamente nei prossimi giorni in diverse aree della città, partirà la distribuzione delle mascherine lavabili messe a disposizione dal Comune di Bra gli ultrasettantenni braidesi. In merito, si precisa che le mascherine verranno inserite nella buca delle lettere dalla Croce Rossa, dal Gruppo civico volontari Protezione civile di Bra e dall’associazione nazionale carabinieri – nucleo protezione civile, con avviso tramite citofono: si raccomanda di non aprire a nessuno la porta di casa.

Si ricorda inoltre che l’uso della mascherina contribuisce a proteggere ma non esclude il rischio di contagio. E’ fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore: restare a casa ed uscire, uno per famiglia, solo nei casi previsti dalla legge: lavoro, motivi di salute o necessità impellenti (acquisto di alimenti o farmaci). Anche con la mascherina, è necessario restare ad almeno ad un metro di distanza dagli altri. Nel caso specifico, verrà distribuita agli over 70 che ne hanno fatto richiesta una mascherina facciale a uso generico, individuale, lavabile, antigoccia e con elastici: non si tratta di un dispositivo medico.