Emergenza Coronavirus? Bollette annullate: la clamorosa decisione dell'acquedotto "Costa-Canile-Matetto-Ferrazzi"

La notizia è significativa e, oltretutto, crea un clamoroso precedente: alla luce della crescente diffusione del Coronavirus e dei conseguenti significativi impatti economici e sociali sull'intero Paese, l'acquedotto "Costa-Canile-Matetto-Ferrazzi", consorzio rurale che fornisce acqua alle località omonime del territorio di Ceva, ha deciso di annullare le bollette relative al primo semestre 2020.

"In questo frangente - dichiarano dal consiglio d'amministrazione - abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra parte in favore dei cittadini, soci del consorzio. Al di là di chi ha la possibilità di operare attraverso l'home banking, chi non può uscire di casa è impossibilitato a effettuare il pagamento per cause di forza maggiore che non dipendono dalla sua volontà e non deve in alcun modo essere sanzionato o penalizzato per questo. Inoltre, in questo periodo di crisi, sanitaria, ma anche economica, crediamo che una bolletta in meno da pagare possa essere d'aiuto".

Come afferma Fabio Mottinelli, presidente dell'acquedotto "Costa-Canile-Matetto-Ferrazzi", "molti fornitori di servizi essenziali hanno rinviato o dato la possibilità di rateizzare le bollette: questo significa che, passata, la situazione emergenziale, si dovranno comunque pagare le fatture per i servizi che si stanno utilizzando in casa e nelle aziende. Il nostro consorzio rurale conferma invece l'attenzione ai territori serviti, alle persone, alle attività e alle aziende agricole e ha deciso, pur sapendo di poter andare incontro ad alcune difficoltà, tipiche della gestione di un consorzio come il nostro, di non rinviare le bollette, ma addirittura di annullarle. Ergo, le bollette del primo semestre del 2020 non saranno inviate".

"Secondo un'indagine condotta - ha chiosato Mottinelli, che a Ceva è anche capogruppo dell'opposizione consiliare -, si scopre che l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle tasche degli italiani peserà, per ogni nucleo familiare, in media 479 euro. In un periodo di complessità e incertezza come questo, abbiamo scelto un provvedimento deciso, per dare risposte concrete. Infine, vogliamo ricordare che è fondamentale adottare comportamenti responsabili, per preservare la propria salute e quella degli altri; per questo invitiamo tutti al massimo rispetto delle misure disposte, delle quali ci facciamo promotori".