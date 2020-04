Mondovì, splendida notizia: raccolti oltre 100mila euro per l'ospedale

"Un grande gesto di gratitudine e di riconoscenza per quanto stanno facendo gli operatori sanitari in questi giorni così difficili, impegnati quotidianamente a fronteggiare questa grave emergenza".

Con queste parole il direttivo dell'associazione ASSO (Amici della Sanità per il Sud-Ovest della provincia di Cuneo) ha ufficializzato il raggiungimento dei 100mila euro nella raccolta fondi avviata di concerto con altre realtà associative monregalesi.

Una cifra importante, che ha consentito, su indicazione della direzione sanitaria dell'ospedale di Mondovì "Regina Montis Regalis", di acquistare un sistema completo di 5 pompe a siringa, 12mila guanti (e altri ne arriveranno), 158 tute Tyvek categoria III (classe di protezione 5/6).

"Sempre su indicazione della direzione sanitaria - hanno aggiunti dal direttivo -, l'associazione ASSO ha ordinato per il personale sanitario operante in prima linea 20mila mascherine FFP2 e 3mila tute, per un valore complessivo di 65mila euro, con la speranza che arrivino in tempi brevi, perché, com'è noto, si riscontrano seri problemi e ritardi con le importazione dei dispositivi di protezione dall'estero (basti pensare che stiamo aspettando le mascherine da oltre quindici giorni)".

Inoltre, è stata ordinata per il reparto di Terapia Intensiva un'unità di terapia intensiva mobile con monitor paziente, ECG a 12 canali, defibrillatore e pacemaker. Il materiale proviene dalla Svizzera e la consegna è prevista entro il 20 aprile.

"Veramente grazie di cuore - hanno chiosato dal sodalizio - e un abbraccio virtuale a tutti coloro che hanno capito che da soli si va più veloci, insieme si va più lontano e che hanno donato con grande generosità alla nostra associazione, che destinerà tutte le somme raccolte all'ospedale di Mondovì. Continuate a dare il vostro contributo per 'Emergenza Covid-19 - Ospedale Mondovì' (IBAN: IT 78 J 08450 46480 000000009364)".