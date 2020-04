Oggi è la Giornata mondiale dell'attività fisica: 10 consigli per essere attivi anche a casa

Forse non tutti sanno che oggi, 6 aprile, si celebra la Giornata mondiale dell’attività fisica.

Come celebrarla restando a casa? Per l’edizione 2020, il messaggio è ogni passo conta, scelto da Agita Mundo, associazione promotrice di quest’evento.



Ecco i dieci suggerimenti proposti da Dors - con la Rete Attività fisica del Piemonte e il suo gruppo di lavoro regionale ‘Gruppi di cammino’ - per tenersi in forma anche ai tempi del Coronavirus.

10 idee per essere attivi a casa

quando guardi la TV approfitta delle pause pubblicitarie per fare un po' di movimento: alzati, cammina, fai qualche esercizio per stirare gambe e braccia quando parli al telefono stai in piedi o, se puoi, passeggia lungo il corridoio o nella stanza anche i lavori domestici sono un buon modo per fare del movimento: fare le pulizie, stirare, lavare i piatti,… fai del bricolage, cura le piante che hai in casa, sul balcone/terrazzo o in giardino balla ascoltando la tua musica preferita. Ballare fa muovere tutti i muscoli e fa star bene. La musica è una buona compagna gioca attivamente con i tuoi figli. Si fa attività fisica anche giocando se in casa hai degli attrezzi, ad esempio cyclette, tapis roulant, piccoli pesi, elastici, è l’occasione giusta per usarli. Puoi farlo anche davanti alla TV mentre guardi i tuoi programmi preferiti o ascoltando la tua musica preferita. Mentre sei sulla cyclette puoi anche dedicarti alla lettura consulta tutorial free e APP che possono aiutarti nel scegliere esercizi ginnici adatti alla tua condizione psicofisica. Se sei iscritto a qualche corso - pilates, ginnastica dolce, yoga, … - consulta le pagine facebook del centro che frequenti. Potresti trovare dei video tutorial per allenarti da casa se lavori a casa in smart working ricordati di fare ogni tanto delle pause e qualche esercizio di stretching usa il tempo che devi trascorrere in casa anche per cercare sul web schemi di allenamento e informazioni su nuove attività sportive che potrai poi sperimentare all’aperto.