Roccaforte Mondovì: primi due casi di Coronavirus presso la casa di riposo "Villa Andrea"

Anche presso la casa di riposo "Villa Andrea" di Roccaforte Mondovì si registrano i primi due casi di positività al Coronavirus.

A comunicarlo è stato lo stesso direttivo della struttura: "Scusate l'assenza di informazioni durante il week-end, purtroppo non siamo andati a rilassarci, ma abbiamo gestito i primi due casi di Covid-19 che, prontamente ricoverati in ospedale, stanno dando segni di ripresa, anche se si tratta sempre di anziani con molte patologie, visto che siamo una RSA. L'importante è che continuino a ricoverarli e che non decidano di lasciarli morire... Se ricoverati per tempo, sono salvabili".

I novantenni presentano entrambi patologie pregresse, però fortunatamente non hanno ancora avuto necessità di ricorrere all'ossigeno e respirano autonomamente.

"Il nostro personale sanitario - proseguono da 'Villa Andrea' - sarà sottoposto al tampone nei prossimi giorni (non c'è fretta, pare), siamo nelle mani della sanità pubblica. Vi terremo aggiornati in modo molto trasparente, come nostra consueta filosofia di lavoro".