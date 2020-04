Sono quattro i paesanesi contagiati dal Covid-19: uno in ospedale, uno isolato in casa e due da tempo ricoverati in strutture fuori paese

Il primo caso di contagio da Covid-19, a Paesana, era stato annunciato dal sindaco Emanuele Vaudano mercoledì scorso: si trattava di una persona trovata positiva ai test e ricoverata in ospedale.

È di oggi, invece, la notizia – sempre resa nota dal Comune – di altri tre nuovi casi di contagi segnalati dall’Autorità sanitaria.

Di questi, “una persona risulta in quarantena presso il proprio domicilio – spiega Vaudano – e le restanti due persone risultato residenti a Paesana ma da tempo ricoverate in strutture ospedaliere di altri Comuni.

A loro giungano gli auguri di una pronta guarigione a nome mio, dell’Amministrazione comunale, ma anche dell’intera comunità del nostro paese”.

Come già accaduto mercoledì scorso, il sindaco si è rivolto alla popolazione, “chiedendo di prendere in considerazione solo fonti di informazione ufficiale.

Le raccomandazioni – ha poi aggiunto – sono sempre le stesse: limitiamo le uscite di casa e gli spostamenti davvero per il minimo e per lo stretto necessario, come previsto dai decreti del presidente del Consiglio dei Ministri”.