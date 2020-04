Per i Controvento Nomadi Tribute Band la musica non va in quarantena

La musica non va in quarantena. Firmato i Controvento Nomadi Tribute Band al gran completo: Gigi Molino (voce), Marco Grandi (tastiere), Kevin Nari (chitarra), Massimo Pitton (basso), Demetra Bertino (violino) e Simone Baudino (batteria).



Ma cosa c’entrano i Controvento con la quarantena? C’entrano perché, se ancora non lo aveste visto, la band è protagonista, insieme alla madrina ed a tutto lo staff, di un video musicale su Facebook, che è un’iniezione di speranza in questo tempo così travagliato.



La risposta dei followers è stata entusiasta, facendo rimbalzare il frame della canzone ‘La vita che seduce’ da un profilo all’altro in una catena virale di nostalgia.

“Speranza, #noirestiamoacasa. Poche parole, un po’ di Musica e alcuni ricordi. Amici vi vogliamo bene, non vi dimentichiamo e, quando sarà possibile, ci rivedremo!”.



Uno spaccato della normalità perduta, capace di scatenare subito l’emozione, grazie al montaggio, che ha permesso di portare nelle case una ventata di spensieratezza.



Dai, tiriamo tutti fuori il fiato e cantiamo insieme a squarciagola: “ E si accende nel buio un’ancora di luce...”.