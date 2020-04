Buoni spesa: ecco quali sono i tagli e gli esercizi convenzionati a Fossano

Sono 98 i nuclei familiari che ha Fossano riceveranno buoni spesa per il valore di 25 Euro settimanali per ciascun componente. Si tratta di un totale di circa 300 persone distribuite tra nuclei da un solo componente alle famiglie più numerose.

“Alcuni richiedenti sono stati esclusi perché già in carico ai servizi sociali o percettori di reddito di cittadinanza o altre forme di sussidio – ha spiegato il sindaco – per gli altri casi le autodichiarazioni saranno comunque ulteriormente esaminati e se ci saranno delle irregolarità queste saranno perseguite” ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone.

Complessivamente sono stati stampati 1000 buoni spesa dal valore di 50 Euro, di colore verde; 2500 buoni da 20 Euro di colore blu e 5686 buoni da 5 Euro. “Siccome i buoni non danno diritto a resto, la scelta di dare anche dei buoni di piccolo taglio è stata dettata dall’intenzione di renderli spendibili anche presso i negozi più piccoli e non solo per la grande spesa” ha aggiunto Tallone.

I buoni, che hanno scadenza 31 luglio 2020 potranno essere spesi presso gli esercizi aderenti e non potranno essere usati per l’acquisto di alcolici.

Molto attente le misure anti contraffazione: ogni buono è stampato con un numero progressivo, ha il timbro del comune e anche un timbro a secco e un sigillo di ottone di garanzia: “Se uno degli elementi è mancante il buono non può essere accettato. Se qualcuno dovesse perdere ad esempio il sigillo dovrà fare richiesta di un altro buono facendo annullare il precedente. Voglio che sia chiaro che se ci saranno dei furbetti che tenteranno la contraffazione o faranno un uso improprio dei buoni, saranno perseguiti” ha precisato il sindaco.

A partire da domani pomeriggio, mercoledì, o da giovedì mattina la protezione civile consegnerà alle famiglie aventi diritto i buoni per un valore di 25 euro per ogni componente del nucleo per 4 settimane (100 Euro a componente). Insieme ai buoni sarà consegnato anche il primo elenco degli esercizi che hanno aderito all’inziativa.

Riportiamo in calce all’articolo l’elenco, che sarà costantemente aggiornato sull’home page del comune di Fossano e ridistribuito con eventuali modifiche con la prossima consegna per il mese di maggio.

Le famiglie beneficiarie dovranno firmare per ricevuta, fatta esclusione per le persone in eventuale isolamento per le quali apporrà il visto per l’avvenuta consegna direttamente l’incaricato della Protezione Civile per evitare contatti.

Ecco gli esercizi commerciali che hanno aderito fino a oggi:

- Dimar S.p.A.; alimentari vari e beni di prima necessità, Punti vendita di via Ceresolia, piazza Foro Boario e Viale Regina Elena;

- OK Market di Mo Claudio; alimentari vari e beni di prima necessità, punto vendita in corso Trento;

- L’antico panificio di Airaldi Barbara, panificio in via Nazario Sauro;

- Panetteria Manassero, panificio in piazza Bima;

- Macelleria Pagliano Vincenzo, macelleria in via Cesare Battisti;

- Macelleria Alberti Paolo, macelleria in via Garibaldi;

- La Cometa, ortofrutta in via Bava;

- Farmacia Abrate, farmacia in via Roma 92;

- Eurospin (Spesa Intelligente S.p.A.), alimentari vari e beni di prima necessità in via D. Oreglia;

- Macelleria Paschetta Paolo, macelleria in via Roma 125;

- La bottega del Gusto, alimetare in Frazione San Sebastano;

- Tuttocapsule Fossano, dolci e caffè in via Roma 43;

- Panificio Bosio di Bosio Luca, panificio in viale Regina Elena;

- Vecchio Forno due S.a.s. di Brungaj David, panificio in via Roma 46;

- Aldi S.r.l., alimentari vari e beni di prima necessità in via Bartolomeo Chiarini;

- Panificio Sergio e Nadia, panificio in viale Regina Elena 98;

- F.lli RIberi, macelleria salumeria in via Fuseri;

- Presto Fresco, alimentari vari e beni di prima necessità in via Sarmatoria;

- Bon Bon e Caffè, dolciumi in via Cavour 2;

- Farmacia Municipale N° 1, farmacia in viale Regina Elena 51;

- Farmacia Municipale N° 2, farmacia in via Marconi 65;

- Farmacia Municipale N° 3, farmacia in piazza Kennedy 5;

- Caseificio al Santuario di Tortalla R., caseificio in frazione Cussanio;

- Antico Casolare di Ronzin S.a.s., dolciumi e caffè in via Roma 144;

- Burro e Salvia Pasta S.n.c., pasta fresca in corso Emanuele Filiberto;

- Proteo Fossano, alimentari in via Torino 51/a;

- Ipersoap, prodotti di prima necessità in piazza Vittorio Veneto 2;