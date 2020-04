Il cuore solidale delle parrocchie Verzuolo e Costigliole vicino agli operatori e all’ospedale di Saluzzo

I parrocchiani di Verzuolo e Costigliole raccogliendo un’idea del gruppo degli animatori e con il supporto determinante della locale Protezione civile, delle Catechiste e dei donatori di Falicetto, hanno condiviso una raccolta di fondi che ha fruttato in una settimane oltre seimila euro (6.186,25 per l’esattezza).

I fondi così raccolti sono stati donati all’Associazione “Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo”.

Parte del denaro raccolto era stato risparmiato dai ragazzi in vista del pellegrinaggio estivo a Lourdes e per finanziare i Campi scuola.

Dato il probabile annullamento dei medesimi per l’anno in corso, i giovani hanno così proposto di donare i loro risparmi all’Officina chi si prodiga per cercare di arginare l’emergenza Covid 19 che tocca da vicino l’Ospedale locale e i suoi Operatori.

“E’ estremamente positivo - afferma Giovanni Damiano dell’Officina delle idee - che a una situazione di legittima preoccupazione e paura che tocca da vicino i nostri ragazzi e noi, si risponda con la solidarietà, senza chiudersi in sé stessi, ma aprendosi agli altri. Un grande grazie a tutto il gruppo, in particolare ai tre fantastici “don” Marco, Luca e Claudio!”.