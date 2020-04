Speculazioni, Coldiretti Cuneo: prezzo della soia alle stelle, allevatori in difficoltà

Si susseguono durante queste settimane di emergenza le strumentalizzazioni a danno dei produttori agricoli, che pur non si fermano per garantire i necessari rifornimenti alimentari alle famiglie. Assurde speculazioni sui prezzi – evidenzia Coldiretti Cuneo – stanno toccando anche la soia, utilizzata per l’alimentazione del bestiame negli allevamenti cuneesi, il cui prezzo è aumentato in un mese di 91 euro a tonnellata.

“Mercato completamente stravolto – spiega il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo – poiché gli importatori hanno bloccato gli arrivi e i grossisti non stanno rispettando i contratti con le imprese, nonostante ci fosse l’accordo del prezzo bloccato. Quello che si verifica, quindi, è una stortura delle contrattazioni che sta avendo importanti ripercussioni sull’attività delle nostre imprese. La Provincia di Cuneo produce circa 7.000 ettari di soia, impiegata soprattutto in ambito zootecnico e, ancora più alla luce di quanto sta accadendo in questo momento, ribadiamo l’importanza di incentivare la produzione di soia a livello territoriale, tenendo conto degli alti standard qualitativi che i nostri prodotti devono rispettare. Ciò consentirebbe di dare impulso ulteriore alle filiere locali, in collaborazione con il Consorzio Agrario del Nord-Ovest, oltre a garantire un’alimentazione sana e trasparente agli animali da allevamento”.